اونلاين | مشاهدة مباراة توتنهام اليوم| نتيجة مباراة توتنهام وواتفورد| بث مباشر ماتش توتنهام yalla shoot

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة توتنهام اليوم| نتيجة مباراة توتنهام وواتفورد| بث مباشر ماتش توتنهام yalla shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة توتنهام وواتفورد اليوم عبر الانترنت يلتقي نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنظيره واتفورد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" موعد مباراة Tottenham VS Watford في الدوري الانجليزي تُقام مباراة Tottenham VS Watford على ملعب "فيكارج رود"، في الثانية والنصف عصر اليوم السبت.

مشاهدة مباراة توتنهام وواتفورد القنوات الناقلة لمباراة Tottenham VS Watford في الدوري الانجليزي ومن المقرر أن تُذاع مباراة Tottenham VS Watford على قناة beIN SPORT HD 2.

بث مباشر مباراة توتنهام وواتفورد ويسعى توتنهام لاستعادة نغمة الانتصارات، من أجل مصالحة الجماهير، بعد الهزيمة الثقيلة الأخيرة التي تلقاها الفريق أمام ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي، وذلك قبل أن يفوز على ميدلزبره بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

بث حي مباراة توتنهام وواتفورد في المقابل، يرغب فريق واتفورد في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب، والهروب من خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب".

مباراة توتنهام وواتفورد وبالنظر إلى تاريخ المواجهات بين الفريقين، فقد حقق واتفورد انتصارًا وحيدًا في 13 مواجهة أمام توتنهام في البريميرليج (بواقع 4 تعادلات- 8 هزائم)، بنتيجة 2-1، على ملعب "فيكارج رود" الموسم الماضي.

Advertisements

ومع ذلك، لم يحقق توتنهام سوى انتصارين فقط، في آخر 9 مباريات بالدوري بشكل عام أمام واتفورد على ملعب الأخير (بواقع 4 تعادلات- 3 هزائم)، وجمع نقطة واحدة فقط من آخر زيارتين.

ويتطلع واتفورد لتحقيق 4 انتصارات متتالية على ملعبه في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، وذلك للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر 1986.

مباراة توتنهام وواتفورد ويحتل توتنهام هوتسبير حاليًا في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد واتفورد في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.

مباراة توتنهام وواتفورد وفي سياق متصل، يلتقي اليوم كل من واتفورد مع توتنهام هوتسبير، ساوثهامبتون مع وولفرهامبتون، وست هام يونايتد مع إيفرتون، أستون فيلا مع برايتون، نورويتش سيتي مع بورنموث، أرسنال مع شيفيلد يونايتد، ونيوكاسل يونايتد مع تشيلسي، ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإنجليزي.

مباراة توتنهام وواتفورد تردد القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير وواتفورد اليوم

نرصد لكم كل ماتريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير ضد واتفورد اليوم المفتوحة والمشفرة ، اليوم السبت 18 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة الثالثة وعشرون من الدوري الانجليزي الممتاز، حيث تذاع المباراة علي beIN Sports HD 2، من تعليق خالد الحدي.