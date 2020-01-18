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سان جيرمان يسعى لضم ايميري شان من يوفنتوس

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السبت 18 يناير 2020

اعرب فريق باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي عن رغبته في الحصول على خدمات الألماني إيمري كان نجم وسط ​يوفنتوس​ الايطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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وخرج إيمري من حسابات مدرب البيانكونيري ماوريسيو ساري، حيث لم يعتمد عليه سوى في مباريات قليلة بالاضافة الى غيابه عن قائمة الفريق لدوري الابطال.

ووفقاً لصحيفة "توتو سبورت" الإسبانية، فان اليوفي لم يتلق أي عرض رسمي لرحيل كان، ولكن سان جيرمان لا يزال يضعه ضمن أهدافه.

وانضم ايمري ليوفنتوس في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية 2018، وحصل على والسوبر مع البيانكونيري الموسم الماضي.

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