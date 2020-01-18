شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف التدريبات بقطاع الناشئين للمصري حدادًا على اللاعب عبدالرحمن حمدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي المصري إيقاف التدريبات بقطاع الناشئين في النادي لمدة ثلاثة أيام حدادًا على ناشئ الفريق عبدالرحمن هاني حمدان. وكان «حمدان»، لاعب الفريق تحت 19 عامًا، قد وافته المنية إثر أزمة قلبية مفاجئة، مساء الخميس الماضي.

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