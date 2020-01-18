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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سان جيرمان يسعى لضم ايميري شان من يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
اعرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن رغبته في الحصول على خدمات الألماني إيمري كان نجم وسط يوفنتوس الايطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وخرج إيمري من حسابات مدرب البيانكونيري ماوريسيو ساري، حيث لم يعتمد عليه سوى في مباريات قليلة بالاضافة الى غيابه عن قائمة الفريق لدوري الابطال.
ووفقاً لصحيفة "توتو سبورت" الإسبانية، فان اليوفي لم يتلق أي عرض رسمي لرحيل كان، ولكن سان جيرمان لا يزال يضعه ضمن أهدافه.
وانضم ايمري ليوفنتوس في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية 2018، وحصل على الدوري الإيطالي والسوبر مع البيانكونيري الموسم الماضي.
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