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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيدان يجدد تعاطفه مع فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
أبدى مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، تعاطفه مع إرنستو فالفيردي بعد إقالته من برشلونة واستبداله بكويكي سيتيين.
وقال زيدان: "أشعر بالأسف تجاهه لأنه ليس شعورًا جيدًا. إنه مدرب جيد جدًا ولدي احترام كبير له. بالنسبة إلى موقع التدريب، نحن نعرف أين نقف. مدريد وبرشلونة ناديان كبيران ولا شيء سيتغير".
وتابع: "أعلم أنه إذا خسرنا مباراتين فسوف ينتقدونني بنفس الطريقة التي واجهتها قبل شهرين. أعرف أين أنا. ما نريد القيام به أعرف أنه معقد، لا يمكننا دائمًا اللعب بشكل جيد. نحن نحاول تقديم ما لدينا بنسبة 100٪، ثم الأمر متروك لك للتحدث عما إذا كان قد تم القيام به بشكل صحيح أو خطأ".
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