شكرا لقرائتكم تعرف على موعد وصول حكم مباراة الزمالك ضد مازيمبى بدوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقرر وصول طاقم حكام مباراة فريق الزمالك مع مازيمبى الكونغولى، إلى القاهرة، يوم الأربعاء المقبل، استعدادا للتحضير للمباراة التى ستقام يوم الجمعة القادم، على ستاد السلام، بعدما أسند الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم سنغالى يقوده الحكم ماجيتى نداي، فى المباراة التى ستقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
وأدار الحكم السنغالى العديد من المباريات للفرق والمنتخبات المصرية ومنها مباريات لمنتخب مصر أمام النيجر وأوغندا وكذلك لقاء الأهلى وصن داونز الجنوب إفريقي فى النسخة الماضية من دورى أبطال إفريقيا والذى أنتهى بخسارة الأحمر 5 -0، وكذلك لقاء المصرى البورسعيدى فى النسخة السابقة من الكوندرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائرى وكذلك لقاء الزمالك مع نصر حسين داى فى البطولة السابقة للكونفدرالية ويضم طاقمه المساعد فى لقاء الزمالك ومازيمبى كلا من الحاج ماليك سامبا وونوح بانجورا وادفيرت ضيوف.
ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك كل من أول أغسطس وزيسكو نقطتين، ليحتلوا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.
ويعد فوز الزمالك على الجونة هو الثالث على التوالى فى مسابقة الدورى، بعدما سبق وحقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة من منافسات المسابقة على الترتيب، ويسعى الأبيض لاستكمال انتصاراته فى مباراته المقبلة أمام المصرى البورسعيدى لمواصلة الزحف نحو المنافسة على القمة، خاصة أن الفريق لديه ارتباطات كثيرة خلال الفترة المقبلة سواء على المستوى المحلى فى مسابقة الدورى أو على الصعيد الأفريقى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى ارتباطه بمباراة السوبر المحلى أمام الأهلى والتى تحدد لها يوم 20 من فبراير المقبل، بالإمارات.
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