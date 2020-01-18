شكرا لقرائتكم الاتحاد الآسيوي يمنع استضافة إيران مباريات أنديتها في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى الاتحاد الإيراني لکرة القدم يوم الجمعة، خطابًا رسميًا من الاتحاد الآسيوي يعلن فيه الأخير أنه قرر منع إقامة مباريات الفرق الإيرانية على أرضها في دوري أبطال آسيا.

ومن المتوقع أن يصدر الموقف النهائي للاتحاد الإيراني لكرة القدم خلال الأيام القادمة، ردا على قرار الاتحاد الآسيوي.

وتعود أسباب المنع بعد التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة، وفي أعقاب إسقاط إيران لطائرة مدنية أوكرانية تسببت في مقتل 176 راكبا كانوا على متنها.