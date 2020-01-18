كيف حل يورجن كلوب أزمة صلاح وماني؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على الخلاف الذي ظهر علنا بين ساديو ماني ومحمد صلاح، وكان حديث وسائل الإعلام لأسابيع.

يورجن كلوب قال في مقابلة مع مجلة “سبورتس إلستريتد”، إنه تحدث مع كل من النجمين على حدة، بعد واقعة مباراة بيرنلي.. في عالم كرة القدم يبدو الأمر مضخما، يا إلهي كيف ستحل تلك المعضلة؟ لكن في الحقيقة أنا تحدثت معهما فقط

المدرب الألماني كشف عن اللاعب المتخصص في تهدئة الغضب في غرفة تبديل الملابس، وهو نجم الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم.. حيث قال فينالدوم دائما ما يحاول حل المشاكل في غرفة تبديل الملابس لأنه جيد جدا في فهم اللاعبين وأسباب عصبيتهم.

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بعد الواقعة، أكد ماني وصلاح في أكثر من مناسبة أن علاقتهما على ما يرام، وأنهما نسيا ما حدث بينهما في الملعب خلال لقاء بيرنلي.

ساديو ماني انفجر غضبا أمام الجهاز الفني خلال المباراة، بعدما تم تبديله في الدقيقة 83 من زمن اللقاء الذي انتهى بفوز “الريدز” بثلاثة أهداف نظيفة أحرز منها اللاعب هدفا.. وحينما جلس ماني على مقاعد البدلاء اعترض مرة أخرى، وتحدث بكثير من الكلمات وأشار بيده إلى أرض الملعب.

وسائل الإعلام ربطت غضبه بلقطة جمعته بصلاح الذي لم يمرر فيها الكرة له، وأظهر شيئا من الأنانية عندما اختار التسديد الذي كان الحل الأصعب.