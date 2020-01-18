بيب جوارديولا: مستحيل تعرض رياض محرز لإصابة لأنه ليس لديه عضلات بالساق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سر تفادي النجم الجزائري رياض محرز لاعب الفريق، للإصابات، مشيرا إلى أن السبب يعود لعدم امتلاكه عضلات في ساقيه حسب وجهة نظره.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نقلت عن جوارديولا قوله: الفارق بين الموسم الماضي وهذا الموسم أنه يشارك الفريق دقائق أكثر.

وتطرق مدرب برشلونة السابق للحديث عن السبب الذي يقف خلف عدم تعرض محرز البالغ 28 عاما للإصابات، بقوله: حين ترى قدميه، تعرف أنه من المستحيل أن يتعرض للإصابة لأنه ليست لديه عضلات.

جوارديولا تابع، محرز يمتلك دوما شيئا مميزا ليقدمه في الثلث الهجومي، وأشعر دائما أن بإمكانه تسجيل هدف في أي لحظة.

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المدرب الإسباني منذ التحاق رياض محرز بمانشستر سيتي الإنجليزي في صيف 2018، لم يصدر عنه أبدا أي انتقادات ملفتة بحق النجم الجزائري.

بداية محرز مع الفريق لم تكن مثالية إذ لم يستطع أن يفرض وجوده بشكل مباشر على التشكيلة الأساسية للسيتزنز، وغاب عن الكثير من المباريات.

رياض محرز كان قد تمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 9 أخرى، خلال 18 مباراة في الدوري الممتاز “البريميرليج” هذا الموسم.

يشار إلى أن محرز انضم إلى مانشستر سيتي في صيف 2018 قادما من ليستر سيتي، في صفقة بلغت قيمتها قرابة 65 مليون جنيه إسترليني.