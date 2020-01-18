على رأسهم ماريا شارابوفا.. نجوم التنس يتبرعون لضحايا حرائق أستراليا بطريقة طريفة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خاض عدد من نجوم التنس إحدى الفعاليات الاستعراضية بهدف جمع التبرعات للمتضررين من حرائق الغابات في أستراليا، وذلك في ملعب “ملبورن” الذي يستعد لاستضافة بطولة أستراليا المفتوحة.

وشارك في الفعالية 12 نجما ونجمة من بينهم الأمريكية سيرينا ويليامز والسويسري روجيه فيدرير والإسباني رافائيل نادال والصربي نوفاك دجوكوفيتش.

كما تواجد أيضا كل من الدنماركية كارولين فوزنياكي واللاعبة الأمريكية الشابة كوكو جوف، واليوناني ستيفانوس تيستيباس والنمساوي دومينيك ثيم، والألماني ألكسندر زفيريف والتشيكية بيترا كفيتوفا واليابانية ناومي أوساكا والأسترالي نيك كيريوس.

الفعالية ساهمت في الوصول بقيمة التبرعات لمتضرري الكارثة البيئية إلى نحو “3,3 ملايين دولار أمريكي”.

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جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الأدوار التمهيدية لبطولة أستراليا تأجيلا جديدا بسبب الأمطار الغزيرة، علما بأنه من المقرر أن يتم سحب قرعة الأدوار الرئيسية الاثنين المقبل.

يذكر أن اتحاد لاعبي التنس المحترفين للرجال أعلن يوم الأحد الماضي أن لاعبين متنافسين ببطولة كأس الاتحاد تبرعوا بمبلغ 500 ألف دولار لضحايا حرائق الغابات.

كانت النجمة الروسية ماريا شارابوفا أول من نادت بجمع التبرعات لمتضرري حرائق غابات أستراليا.

دخان حرائق الغابات في أستراليا كان قد تسبب في انسحاب الروسية ماريا شارابوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا في التنس، من مباراة استعراضية في كويونج، إحدى ضواحى مدينة ملبورن الأسترالية، بعدما طلبت وقتا مستقطعا عندما كانت متعادلة في المجموعة الثانية 5-5 (بعد خسارتها الأولى 6-7) مع الألمانية لاورا سيجموند، بسبب معاناتها من التنفس بسبب الدخان.