أليسون بيكر يدخل في نوبة بكاء بسبب فيرمينو.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دخل اللاعب البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، في نوبة من البكاء لحظة معمودية زميله في “الريدز” والمنتخب البرازيلي روبيرتو فيرمينو، التي جرت في حوض للسباحة.

روبرت فيرمينو نشر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” فيديو للحظة معموديته التي شاركه في مراسمها زوجته لاريسا وزميله بيكر وأحد القساوسة.

أليسون بيكر نشر أيضا عبر حسابه في “إنستجرام” صورا لمراسم المعمودية التي يظهر فيها حضور الكثير من المدعوين.

أليسون بيكر يقدم مستويات رائعة مع ليفربول هذا الموسم خاصة بعد عودته من الإصابة التي ضربته في لقاء هذا الموسم ضد نوريتش سيتي في شهر أغسطس الماضي.

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حارس ليفربول تحدث عن سبب نتائج ليفربول الجيدة والمتواصلة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.. قائلاً: تشكيلتنا قوية للغاية كأفراد وجودة في المجمل، إذا غاب أحد اللاعبين ودخل مكانه لاعب آخر تشعر أن لا شيء تغير.

أليسون بيكر تابع حديثه قائلاً: هذا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا ولأي فريق يريد تحقيق الألقاب والبطولات.

يشار إلى أن ليفربول كان قد حقق 19 انتصاراً من أصل 20 مباراة وتعادل في لقاء واحد فقط، ولم يخسر أي مباراة حتى الآن متربعاً على عرش جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة.