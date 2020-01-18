شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلة توتنهام الرسمية أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

السبت 18 يناير 2020 يستضيف واتفورد​ فريق ​توتنهام​ بقيادة جوزيه مورينيو على ملعب فياريدج رود ، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز.

وجاءت تشكيلة السبيرز على الشكل التالي: غازانيغا - أورييه - ألديرفيرلد - فيرتونغين - تانغانغا - وينكس - لو سيلسو - ديلي ألي - لاميلا - سون - لوكاس Advertisements البدلاء: فورم - سانشيز - داير - سكيب - غيدسون - سيسينون - إريكسن تشكيلة واتفورد: فوستر - ماسينا - كاثكارت - داوسون - ماريابا - تشالوبا - كابو - ديلوفو - دوكوري - سار - ديني البدلاء: غوميز - غراي - كوينا - هوليباس - كاباسيلي - بوسيتو - بيريرا

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