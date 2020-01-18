- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كابيلو يشيد بصفقات انتر ميلان الشتوية والان مع التفاصيل
السبت 18 يناير 2020
أشاد فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لنادي ميلان الايطالي، بعمل إنتر ميلان في سوق الانتقالات.
وتعاقد انترناسيونالي للتو مع آشلي يونغ، جناح مانشستر يونايتد الانكليزي، ويجري محادثات مع لاعب خط وسط توتنهام، كريستيان اريكسن.
وقال كابيلو لموقع "سكاي سبورت إيطاليا": "اعتاد الشباب اللعب على الجناح الأيسر وانتقلوا إلى دور الظهير الأيسر الأعمق، لكن يونغ يلعب بشكل مثالي على اليسار باستخدام دفاع من ثلاثة لاعبين".
وأضاف: "إريكسن لاعب ذو جودة ورؤية هائلة. إنه يقدم الأهداف ويساعد، ولكن قبل كل شيء لديه هذه الرؤية الفريدة للعبة".
كانت هذه تفاصيل خبر كابيلو يشيد بصفقات انتر ميلان الشتوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.