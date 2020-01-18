لوريو ينسى محاولات باريس سان جيرمان

السبت 18 يناير 2020

تقلصت آمال فيق باريس سان جيرمان في ضم نجم نابولي الان لوريو لاعب الوسط، بعد محاولات سابقة لضم اللاعب.

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وكان باريس سان جيرمان، قد حاول مرارا وتكرار خلال عام بكامله ضم اللاعب، إلا أن الأمور الآن تغير مع انتظام لوريو وتواجده بشكل مع البارتينوبي ليكون قريبا من البقاء لوقت آخر.

وحاول ليوناردو المدير الرياضي لفريق باريس إحياء المحاولات مع لوريو، لكنه نسي وبالطريق لتجديد تعاقده خاصة مع تواجد جينارو كاتوزو المدير الفني للفريق الإيطالي.

ومن المقرر حسب "لو ١٠ سبورت" الفرنسي، أن اللاعب بطريقة لتحديد تعاقده ٢٠٢٤ براتب شهري ٣.٨ مليون يورو، إلا أنه أقل من الراتب المعروض عليه من باريس.