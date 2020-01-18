شكرا لقرائتكم خبر عن «مورينيو» ينتقد «كونتي» بسبب «إريكسن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتقد جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، نظيره أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، بسبب تعبيره عن رغبته في ضم لاعب السبيرز كريستيان إريكسن.

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ويرتبط اللاعب الدنماركي بالانتقال إلى النيراتزوري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، إذ ينتهي عقده مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري.

وقال «مورينيو»، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية: «أعتقد أن على المدربين جميعًا أن يتصرفوا بالشكل نفسه فيما يتعلق بالانتقالات، أعتقد أنه علينا أن نبقى صامتين حتى يحدث شيئًا».

وأضاف: «حين أرى أشخاص ذوي مسؤوليات يتحدثون عن إريكسن، أعتقد أننا لا يجب أن نتحدث عن لاعبين في أندية أخرى حتى يصبحون لاعبينا».