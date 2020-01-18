شكرا لقرائتكم خبر عن «مورينيو» ينتقد «كونتي» بسبب «إريكسن» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
انتقد جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، نظيره أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، بسبب تعبيره عن رغبته في ضم لاعب السبيرز كريستيان إريكسن.
ويرتبط اللاعب الدنماركي بالانتقال إلى النيراتزوري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، إذ ينتهي عقده مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري.
وقال «مورينيو»، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية: «أعتقد أن على المدربين جميعًا أن يتصرفوا بالشكل نفسه فيما يتعلق بالانتقالات، أعتقد أنه علينا أن نبقى صامتين حتى يحدث شيئًا».
وأضاف: «حين أرى أشخاص ذوي مسؤوليات يتحدثون عن إريكسن، أعتقد أننا لا يجب أن نتحدث عن لاعبين في أندية أخرى حتى يصبحون لاعبينا».
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