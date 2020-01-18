شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالشافي جاهز لمواجهة الزمالك أمام المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على جاهزية محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر للفريق، وذلك عقب إنهاء البرنامج التأهيلي الذي وضع له خلال الفترة الأخيرة.

ويشارك «عبدالشافي» بالتدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة، وظهر بشكل قوي استعدادًا للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الإثنين المقبل بالجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.