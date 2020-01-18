شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا»: لن أرحل عن مانشستر سيتي إلا في حالة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، استمراره مع النادي الموسم القادم إلا في حالة إقالته.

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وأوضح «جوارديولا»، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية: «أقول كثيرًا، إذا لم يقيلني النادي، فسأبقى بنسبة 100%».

وأضاف: «بشكل مؤكد، سأبقى هنا الموسم القادم بنسبة 100%، ليس لأننا فزنا بالمباراتين الأخيرتين أو أننا نلعب بشكل أفضل في أخر بضعة أشهر، أنا استمتع بالعمل معهم وأحب ذلك، ولكن حتى إذا سارت الأمور بشكل سئ ولم نتأهل لدوري الأبطال لن أرحل».

وتابع الإسباني: «كمدرب، هناك لحظات جيدة ولحظات سيئة، أنت لا تفوز دائمًا، ولكن كل شئ يتعلق بما يمكننا أن نفعله بعد ذلك وكيف يمكننا أن نتحسن».