شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد ينتظم في تدريبات الزمالك.. وبرنامج تأهيلي لـ«جمعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، السبت، بملعب النادي.

جاء ذلك عقب حصوله على راحة من مران أمس، بإذن من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

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ويغيب طارق عن اللقاء القادم أمام المصري، والمقرر له الإثنين في الجولة الـ١٤ لبطولة الدوري الممتاز، بسبب الإيقاف.

من ناحية أخرى، خصص الجهاز الطبي برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا لعبدالله جمعة، ظهير أيسر الفريق، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بالعضلة الخلفية، والتي تعرض لها بلقاء الجونة الأخير بالدوري.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب بالصورة الكاملة، تمهيدًا للعودة والمشاركة خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الإثنين المقبل بالجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.