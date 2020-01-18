شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أحترم هاني أبوريدة لكنه لا يحترم اسمي.. وهذه مواقفه معي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن علاقته برئيس الاتحاد السابق هاني أبوريدة، مؤكدًا أنه يكن له كامل الاحترام، إلا أن العكس ليس صحيحًا.

وفي حوار مع برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، كشف «شوبير» أنه كان ينوي الترشح لرئاسة الاتحاد حين تلقى اتصالًا من «أبوريدة» يطلب منه الترشح معه كنائب.

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وأوضح «شوبير»: «كنت ناوي أخش رئاسة، لكن مع هاني أبوريدة له احترام كافي عندي ومساحة كافية، وأنا مليش عنده أي نوع من أنواع الاحترام.. لا يحترم اسم أحمد شوبير، لكن أنا أحترم هاني أبوريدة بكل معنى الكلمة».

وكشف نائب رئيس الاتحاد السابق عن عدد من المواقف التي أغضبته من «أبوريدة».