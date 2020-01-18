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محمود متولي جاهز للمشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولي جاهز للمشاركة مع الأهلي أمام المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المدافع محمود متولي، تعافى من الإصابة، وأصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات.

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وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب بعد مشاركته في مران أمس كاملا دون شكوى، أثبت جاهزيته، وتبقى مشاركته في مباراة المقاولون وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وكان اللاعب قد اشتكى من كدمة خلال مشاركته في مباراة طنطا الماضية في الدوري والتي أقيمت على استاد القاهرة مساء الأربعاء الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف دون رد.

ويختتم الأهلي استعداده مساء اليوم لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها غدا الأحد في الجولة الـ14 من منافسات بطولة الدوري.

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