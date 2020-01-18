كابيلو يشيد بصفقات انتر ميلان الشتوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

أشاد ​فابيو كابيلو​، المدير الفني السابق لنادي ميلان الايطالي، بعمل إنتر ميلان في سوق الانتقالات.

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وتعاقد ​انترناسيونالي​ للتو مع ​آشلي يونغ​، جناح مانشستر يونايتد الانكليزي، ويجري محادثات مع لاعب خط وسط ​توتنهام​، ​كريستيان اريكسن​.

وقال كابيلو لموقع "سكاي سبورت إيطاليا": "اعتاد الشباب اللعب على الجناح الأيسر وانتقلوا إلى دور الظهير الأيسر الأعمق، لكن يونغ يلعب بشكل مثالي على اليسار باستخدام دفاع من ثلاثة لاعبين".

وأضاف: "إريكسن لاعب ذو جودة ورؤية هائلة. إنه يقدم الأهداف ويساعد، ولكن قبل كل شيء لديه هذه الرؤية الفريدة للعبة".