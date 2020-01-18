شكرا لقرائتكم الزمالك يخصص برنامجا تأهيليا لـ عبدالله جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، برنامجا علاجيا وتأهيليا للظهير الايسر عبدالله جمعة لاعب الفريق للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بالعضلة الخلفية والتي تعرض لها بلقاء الجونة الأخير بالدوري.

ويحاول الجهاز الطبي تجهيز اللاعب بالصورة الكاملة تمهيدا للعودة والمشاركة خلال الفترة المقبلة.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اليوم السبت تدريباته استعدادا لمواجهه نظيره المصري فى الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز والمقرره لها بعد غدا الإثنين.

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وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقره تأهيليه بدنيه خاصه للاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

وبدأت الفقرة التأهيلية بالركض الخفيف لمدة 10 دقائق بمحيط الملعب عقب ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات لأداء تدريبات بالكرة.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بأفضل شكل بدني ممكن والتغلب على الإجهاد من خلال برامج تأهيلية محددة للظهور بأفضل شكل ممكن الفترة المقبلة.