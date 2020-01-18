شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى.. محمود متولى جاهز لموقعة المقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تعافى محمود متولي، مدافع الفريق من الإصابة، وأصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات ، وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب بعد مشاركته في مران أمس كاملا ــ دون شكوى ــ أثبت جاهزيته، وتبقى مشاركته في مباراة المقاولون وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر .

وكان اللاعب قد اشتكى من كدمة خلال مشاركته في مباراة طنطا الماضية في الدوري والتي أقيمت على استاد القاهرة مساء الأربعاء الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف دون رد.

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فيما يعقد الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر محاضرة فنية بالفيديو للاعبين مساء اليوم في معسكر الفريق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب .

ويسعى الجهاز الفني خلال المحاضرة لشرح طريقة أداء المقاولون وتحديد نقاط القوة والضعف في المنافس، والمهام المكلف بها كل لاعب وفقا لخطة المباراة.