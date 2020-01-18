شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى.. محمود متولى جاهز لموقعة المقاولون العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تعافى محمود متولي، مدافع الفريق من الإصابة، وأصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات ، وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب بعد مشاركته في مران أمس كاملا ــ دون شكوى ــ أثبت جاهزيته، وتبقى مشاركته في مباراة المقاولون وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر .
وكان اللاعب قد اشتكى من كدمة خلال مشاركته في مباراة طنطا الماضية في الدوري والتي أقيمت على استاد القاهرة مساء الأربعاء الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف دون رد.
فيما يعقد الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر محاضرة فنية بالفيديو للاعبين مساء اليوم في معسكر الفريق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب .
ويسعى الجهاز الفني خلال المحاضرة لشرح طريقة أداء المقاولون وتحديد نقاط القوة والضعف في المنافس، والمهام المكلف بها كل لاعب وفقا لخطة المباراة.
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