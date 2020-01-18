شكرا لقرائتكم 3 أندية تُريح الأهلي من صداع صالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي 3 عروض من أندية محلية للرحيل عن صفوف الفريق الأحمر خلال الانتقالات الشتوية الجارية بعدما بات رحيله مؤكدا بناء على رغبة المدرب السويسري رينيه فايلر الذي منح إدارة التعاقدات بالنادي الضوء الأخضر لخروج صالح جمعة على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي الجاري.

ودخل صالح جمعة، مرحلة جديدة من الصدام مع المدير الفني للفريق رينيه فايلر، بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب مؤخرا واتهم فيها فايلر باضطهاده وخروجه تماما من الحسابات الفنية رغم حاجة الفريق لخدماته في بعض الأوقات التي عانى منها الفريق من بعض الغيابات.

وخرج صالح جمعة من حسابات مدرب الأهلي فايلر منذ توليه المسئولية بسبب عدم تنفيذه للتعليمات ما جعله خارج قائمة الفريق خلال مباريات الفريق في الدوري ودوري أبطال أفريقيا، وفقا لتصريحات مدرب الأهلي.

وتلقي اللاعب 3 عروض للرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة في الشهر الجاري، وهي أندية الإسماعيلي وسموحة وإنبي.

ويرغب مسئولو الإسماعيلي في ضم صالح جمعة وحسين السيد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم للاستفادة من قدراتهم الفنية وخبراتهم الكبيرة فى تعديل مسار الدراويش على الصعيد المحلى، بالإضافة لمساعدة النادي الأصفر في الوصول لمنصة التتويج العربية للمرة الأولى فى تاريخ الإسماعيلي، لاسيما بعد أن وصل الفريق لمنافسات الدور ربع النهائي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال وتنتظره موقعة مصيرية مع زعيم الثغر في 26 يناير الجاري بعد فوز الدراويش فى مباراة الذهاب بهدف دون رد.

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وطلب إنبي الحصول على خدمات صالح جمعة على سبيل الإعارة لمدة ست أشهر، ويأتي تفكير إنبي في طلب الحصول على صالح جمعة بسبب خروج اللاعب من حسابات المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وطلبة برحيل اللاعب.

ودخل نادي سموحة، على الخط وطالب باستعارة صالح جمعة، بناء على رغبة حمادة صدقي المدير الفني الجديد للفريق، والذي يسعى لإعادة فريق الموج الأزرق لسكة الانتصارات.