شكرا لقرائتكم أمح يضم السنغالى بادجى لقائمة محبيه فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص المشجع الاهلاوى الشهير أمح على استقبال الوافد الجديد للقلعة الحمراء السنغالى أليو بادجى حيث التقط صورة معه نشرها على حسابه عبر الانستجرام متمنياً له التوفيق فى رحلته مع الأهلى.

يُكّبد السنغالي أليو بادجي مهاجم الاهلي الجديد خزينة القلعة الحمراء ما يقرب من 100 مليون جنيه وذلك بعد تعاقد النادي مع اللاعب مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري ، حيث قال مصدر مُطلع في النادي لـ"اليوم السابع" أن الأهلي سيسدد مليوني يورو_ أي ما يقرب من 35 مليون جنيه مصري_ لنادي رابيد فينا النمساوي عل قسطين خلال عام ونصف العام، فيما سيحصل اللاعب على 56 مليون جنيه خلال مدة عقده حيث سيحصل على 700 ألف دولار في الموسم الأول ترتفع 50 ألف دولار في كل موسم وسيحصل في الستة شهور المُتبقية من الموسم الحالي على قرابة الـ300 ألف دولار هذا بجانب مكافآت أخرى سيحصل عليها حال تسجيل 15 هدف مع الفريق.

وبدأ إليو بادجى مهاجم الأهلى الجديد رحلته مع الفريق وشارك فى مران أمس على ملعب التتش، وإن كان اللاعب قد اكتفى بالتأهيل والجرى حول الملعب، وظهر بادجى فى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، والتقى المهاجم الجديد بأليو ديانج لاعب وسط الأهلى، كما عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى جلسة سريعة مع السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد عقب ظهور اللاعب فى النادى للمرة الأولى

وجاءت جلسة عبد الحفيظ مع اللاعب السنغالى بمكتب الأول للترحيب بعد التوقيع مع القلعة الحمراء لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى قادماً من نادى رابيد فينا النمساوي.

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ورحب عبد الحفيظ باللاعب السنغالى وتمنى التوفيق له فى التجربة الاهلاوية، كما رحب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق باللاعب السنغالى قبل انطلاق مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش استعدادا لمواجهة المقاولون العرب فى الدورى الممتاز بعد غد الأحد.

وأبدى السنغالى آليو بادجى سعادته بالانضمام إلى القلعة الحمراء، وقال بادجى فى تصريحات للموقع الرسمى، "أنا فى القاهرة الآن.. يلا يا أهلى، الخطوة المهمة جدا فى حياتى الاحترافية وأتمنى النجاح لى ولكم وأن نحقق بطولة دورى أبطال أفريقيا، أنا عائد لقارتى وأعلم قيمة الأهلى وواثق أننى سأتطور وأكتسب الكثير فى هذا النادى العريق، وأعلم حجم الضغوطات فى الأهلى لكن على أن أتحلى دائما بالإيجابية، وبذل أقصى ما أملك من الجهد والعرق، أحيانا تصيب وأحيانا تخطى لكن المهم أن تظل تحاول بأقصى ما لديك لتنجح.

وأضاف صاحب الـ 22 عاما، لدى بعض المعلومات عن الأهلى وأهميته الكبيرة داخل أفريقيا، فهو الأكثر حصولا على دورى أبطال أفريقيا، أظن أكثر من 6 مرات، متأكد أنها خطوة مهمة للغاية فى مسيرتى الاحترافية ومستوى لاعبى الأهلى الكبير سيساعدنى على النجاح والتطور، تابعت الكثير من الأخبار الخاصة بالأهلى لأن لدى بعض الأًصدقاء الذين يلعبون فى الدورى المصري، ومن يدرى قد يكون الأهلى بوابتى للعب لمنتخب السنغال".