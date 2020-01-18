شكرا لقرائتكم كارتيرون يصعد 5 ناشئيين لفريق الزمالك الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مران الزمالك، اليوم السبت، مُشاركة 5 من اللاعبين الناشئين وهم مصطفى شعلة لاعب وسط وعلاء يحيي ظهير أيسر من مواليد 2000 بجانب يوسف محمود مدافع نفس الفريق إضافة إلى المهاجم حسين فيصل والظهير أحمد عيد، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

وقرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، خوض الفريق لتدريباته الجماعية صباح غدا الأحد على ملعب النادى، ثم السفر إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك بعد إعلان القائمة التى ستشارك فى المباراة التى ستقام على ملعب حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية.

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ويسعى الجهاز الفنى للزمالك لتجهيز اللاعبين بأفضل شكل بدنى ممكن والتغلب على الإجهاد من خلال برامج تأهيلية محددة للظهور بأفضل شكل ممكن الفترة المقبلة، خاصة لارتباط الفريق بمجموعة من المباريات المتتالية خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى المحلى فى مسابقة الدورى أو على الصعيد الأفريقى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى ارتباطه بمباراة السوبر المحلى أمام الأهلى والتى تحدد لها يوم 20 من فبراير المقبل، بالإمارات.

وتغلب الزمالك مؤخرا على الجونة، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت على ملعب النادى الساحلى، ويعد فوز الزمالك على الجونة هو الثالث على التوالى فى مسابقة الدورى بعدما سبق وحقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة من منافسات المسابقة على الترتيب، ويسعى الأبيض لاستكمال انتصاراته فى مباراته المقبلة أمام المصرى البورسعيدى لمواصلة الزحف نحو المنافسة على القمة، والتى ستقام بعد غد الإثنين، فى الجولة الـ14 بمسابقة الدورى الممتاز.