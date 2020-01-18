شكرا لقرائتكم الكاف يمنح الترجي مبلغا ماليا أكبر من الزمالك قبل السوبر الأفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يمنح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن تحمل الكاف، قيمة مالية للترجى التونسى أكبر من الزمالك فى رحلة السفر والعودة إلى قطر لخوض بطولة السوبر الأفريقى، وأوضح الكاف فى خطابه المُرسل للقلعة البيضاء أنه سيتحمل قيمة سفر 25 فردا لكل ناد على الدرجة الاقتصادية، مقسمين إلى 18 لاعباً و7 مسؤولين عن الفريق سواء الجهاز الفنى أو الطاقم الإدارى.

ووفقاً لخطاب "الكاف" أن الترجى التونسى سيحصل على 17.5 ألف دولار نظير السفر والعودة أى ما يوازى 276 ألف جنيه مصرى، حيث أوضح الكاف أن تكلفة الفرد 700 دولار عبر الدرجة الاقتصادية، فيما يحصل الزمالك على 10 آلاف دولار نظير السفر والعودة أى ما يقرب من 160 ألف جنيه وبذلك سيحصل الفريق التونسى على قيمة مالية أعلى من الأبيض بقيمة 116 ألف جنيه.

وتلقى الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى يؤكد فيه الكاف عن تحمله لتكلفة سفر بعثة الأبيض إلى قطر لمواجهة الترجى التونسى، فى بطولة السوبر الأفريقى، المقرر إقامتها يوم 14 من شهر فبراير المُقبل، وشدد الكاف فى خطابه المُرسل إلى الزمالك عن إرسال أسماء البعثة البيضاء قبل 15 يوماً من المواجهة المنتظرة والتى سيتحمل فيها الكاف تكلفة سفر 25 فردا وكان الزمالك نشر بيانا رسميًا إنه حتى الآن يرفض خوض السوبر فى قطر وأرسل الملف إلى وزارة الشباب والرياضة لحسم المسألة ورد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "CAF" على بيان نادى الزمالك بطل الكونفدرالية بشأنه اعتذاره عن عدم خوض مباراة السوبر الأفريقى قائلين:"لم يصلنا أى خطاب رسمى من الزمالك بالاعتذار عن كأس السوبر."

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وأضاف المصدر بالكاف، "لن نرد على بيانات أو تقارير إعلامية، وفى حال وصول خطاب رسمى بالاعتذار ستجتمع لجنة المسابقات وتتخذ قرارها بشأن انسحاب بطل الكونفدرالية"، فى الوقت الذى أصدر نادى الزمالك رئاسة مرتضى منصور بيانا رسميا جاء نصه كالتالي: "يؤكد نادى الزمالك أن ما نشر حول أن إدارة القلعة البيضاء قررت خوض فريق الكرة الأول بالنادى مباراة السوبر الأفريقى مع الترجى التونسى فى قطر هو خبر كاذب شكلاً وموضوعًا، وذلك لأن قرار مجلس ادارة الزمالك كان عدم خوض المباراة على أرض الخيانة التى تحرض على قتل ابنائنا من ابطال الشرطة والقوات المسلحة"

كما يشدد نادى الزمالك على أن ملف المباراة بالكامل تم عرضه على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى مصر ومرفقة به تهديدات صريحة من مسئولين قطريين بالنية فى قتل لاعبينا اذا توجهوا إلى قطر لخوض المباراة مع تهديدات صريحة بقتل رئيس النادى وأولاده واحفاده".

وتوج الترجى التونسى بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة دورى أبطال أفريقيا، فيما حصل الزمالك على بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وكان من المفترض إقامة السوبر شهر أكتوبر الماضى، إلا أن أزمة نهائى دورى الأبطال بين الترجى والوداد المغربى تسببت فى تأجيل المواجهة وأعلن المكتب التنفيذى للكاف إقامة مباراة السوبر فى قطر خلال الاجتماع الذى عقد فى منتصف نوفمبر الماضى بالقاهرة.