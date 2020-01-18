شكرا لقرائتكم نجم الإسماعيلى السابق يكشف كواليس انتقال عبد الله السعيد للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محسن عبد المسيح نجم النادى الإسماعيلى الأسبق كواليس صفقة إنتقال عبد الله السعيد لاعب بيراميدز من صفوف الدراويش للنادى الأهلى وقال عبد المسيح: "الأهلى دبر سيناريو للحصول على خدمات عبد الله السعيد من الإسماعيلى، كنت مشرفاً على الكرة فى الدراويش وقتها ووجدنا اللاعب يرمى فانلة الإسماعيلى على الأرض ويشتبك مع الجماهير وأصبح مكروهاً فى الشارع الإسماعيلاوى حتى قررنا بيعه للأهلى واكتشفنا بعدها أنه سيناريو معد مسبقاً ".

ويضيف محسن عبد المسيح الذى حل ضيفاً على الإعلامية ميرهان عمرو فى قناة "تايم سبورت" : " عبد الله السعيد وصل لمرحلة كبيرة من النضج الكروى كانت لمساته فى بداية عهده مع الكرة تدل على أنه لاعب مميز كرته ممتعة ولكن لم نكن نتوقع أنه سوف يصبح أفضل لاعب فى مصر " .

وعن رأيه فى تكريم مجلس الإسماعيلى لقدامى النادى علق محسن عبد المسيح : " خطوة جيدة تستحق الثناء ولكن هناك رموز لم توجه لها الدعوة مثل على أبو جريشة وأسامة خليل وسيد عبد الرازق بازوكا حتى أنا لم توجه لى الدعوة بدون سبب واضح، مع احترامى لكل الرموز التى حضرت هذه الجلسة".

ويضيف عبد المسيح: "لماذا لا توجد لجنة فنية فى الإسماعيلى حتى لو بصلاحيات محدودة ولكن دورها ضرورى للدراويش " .

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وخصص مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، حافلة للنجوم القدامى لتوفير سبل الراحة لهم أثناء السفر للإسكندرية لمؤازرة الفريق فى مباراته أمام سموحة اليوم، السبت، على ملعب الأخير فى إطار الأسبوع الــ14 بمسابقة الدورى المحلى، ومن المقرر أن يساند الفريق كل من مصطفى درويش وعادل أبوجريشة ومحمود حسن وبشير عبد الصمد وأحمد قناوى وعاطف عبد العزيز وأبوطالب العيسوى وأشرف خضر وسيد توفيق وأحمد عبده.

وأنهى مسئولو الدراويش إجراءات المبيت والإقامة بأحد فنادق المدينة الساحلية، قبل إبرام اتفاق مع الجهات الأمنية ونادى سموحة على تسهيل اجراءات حضورهم للمباراة.

وستسافر مجموعة أخرى من اللاعبين القدامى بسيارتهم الخاصة لحضور اللقاء، وكان المهندس عثمان رئيس النادى قد اجتمع بالنجوم القدامى من أجل السعى نحو تقديم مزيد من الدعم والمساندة للجهاز الفنى واللاعبين، سعيا لمواصلة النتائج الإيجابية وتعريفهم بحجم وقيمة النادى الكبيرة فى مصر والوطن العربى.

ويستدرج سموحة نظيره الإسماعيلى فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت باستاد المكس فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل السلبى مع حرس الحدود فى الجولة الماضية، فيما فاز الدراويش على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات نفس الجولة.