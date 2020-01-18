شكرا لقرائتكم كهربا يوجه هذه النصيحة لـ صالح جمعة بعد أزمته مع مدرب الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الجديد عدة نصائح لزميله بالفريق صالح جمعة خلال الفترة الماضية بشأن عدة أمور خاصة بمستقبلهما فى القلعة الحمراء، وغيرها من الأمور، خاصة أن الثنائي يرتبط بعلاقة جيدة منذ أن كان يلعب فى إنبى قبل سنوات.

وقدم كهربا مستويات مميزة فى الظهور الاول مع الأهلى فى يناير الجارى قادماً من أفيس البرتغالى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، فيما يستعد صالح جمعة للرحيل لعدم مشارته مع الأهلى طوال الفترة الماضية.

وفال كهربا ناصحا صالح لابد من أهمية التركيز فى الخطوات المقبلة، وشدد له على أن منظومة الأهلي لا مثيل لها فى أى ناد داخل مصر وعليه الاهتمام بنفسه والتركيز فى الملعب حفاظاً على مستقبله الكروى، خاصة أن موهبته كبيرة ولا يختلف عليها أحد.

كما تمنى كهربا استمرار صالح جمعة مع الأهلى والحصول على فرصة المشاركة مع الفريق ولو كان البقاء فى الأهلى أصبح أمراً صعباً فعليه الاهتمام بنفسه والابتعاد عن المشاكل ومحاولة إثبات نفسه فى أى نادً آخر.

وعبر صالح جمعة عن حزنه الشديد من معاملته بشكل سيئ وغير مبرر من قبل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر ، مُعلقاً: "يتم معاملتي بشكل سيئ من قبل فايلر، ويقوم دائما باستبعادي من القائمة ومن التقسيمة في التدريبات ولا أعلم السبب".

وتابع لاعب وسط الأهلي عن غيابه من التدريبات، : "حالتي النفسية سيئة للغاية وغير قادر حتى على حضور التدريبات، وقمت بإغلاق الهاتف لمدة طويلة بسبب حالة الحزن الكبيرة التي اعاني منها".

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وأوضح صالح جمعة: "بعد تغريمي ومواصلة مهاجمتي سأحضر اليوم لمعرفة طلبات الجهاز الفني، وسأعقد جلسة مع كابتن سيد عبد الحفيظ لمعرفة مصيري خلال ساعات ولن أؤجل الموقف نهائيا".

كهربا وجمعة