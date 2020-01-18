شكرا لقرائتكم عبدالشافى يشارك فى التدريبات الجماعية للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق المقامة على ملعب النادى، اليوم السبت، عقب إنهاء البرنامج التأهيلي الذي وضع له الجهاز الفنى للفريق تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون خلال الفترة وظهر بشكل قوي استعدادا للمباريات المقبلة بداية من مواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر إقامتها بعد غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى.

كما حرص محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للزمالك على الاطمئنان على محمد أبوجبل حارس مرمي الفريق وذلك في ظل شكواه خلال اللقاء الأخير أمام الجونة من بعض الألام بالكتف وعقد طبيب الفريق جلسة سريعة مع الحارس على هامش المران المقام حاليا حيث اطمئن على جاهزيته ووجه له بعض التعليمات الطبية ليقوم بتنفيذها خلال المران.

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وتغيب عبد الشافى عن الزمالك فى مباراة الجونة الأخيرة للإصابة بينما شارك أبو جبل بشكل أساسى فى الفوز الذى حققه الفريق على الجونة بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت على ملعب النادى الساحلى.

ورفع الزمالك رصيده بعد الفوز على الجونة إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ليحتل المركز الثانى عشرة بجدول الترتيب بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 7 لقاءات وسجل 9 أهداف واستقبل 19 هدفًا.

ويعد فوز الزمالك على الجونة هو الثالث على التوالى فى مسابقة الدورى بعدما سبق وحقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة من منافسات المسابقة على الترتيب، ويسعى الأبيض لاستكمال انتصاراته فى مباراته المقبلة أمام المصرى البورسعيدى لمواصلة الزحف نحو المنافسة على القمة، خاصة أن الفريق لديه ارتباطات كثيرة خلال الفترة المقبلة سواء على المستوى المحلى فى مسابقة الدورى أو على الصعيد الإفريقى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى ارتباطه بمباراة السوبر المحلى أمام الأهلى والتى تحدد لها يوم 20 من فبراير المقبل، بالإمارات.