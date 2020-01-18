شكرا لقرائتكم ثلاثى الزمالك يطير إلى أسوان للانضمام لتماسيح النيل على سبيل الإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سافر ثلاثي الشباب بنادي الزمالك، يوسف أسامة نبيه ويوسف علي ويوسف مرعي، إلى نادى أسوان للإنضمام للفريق الكروي ، حتى نهاية الموسم الجارى، صباح اليوم السبت إلى أسوان، استعداداً للإنضمام إلى الفريق الأسواني، بعد اتمام التعاقد معهم بناء على طلب مجدي عبدالعاطي المدير الفنى لأبناء الجنوب.

تعاقد أسوان مع ثلاثي شباب الزمالك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويحتل أسوان المركز الـ18 والأخير بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 9 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 13 مباراة فازوا فى واحدة على حساب إنبى بهدف نظيف، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا 6 أخرى.

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كان نادي أسوان قد تعاقد مع محمد مرسي، صانع ألعاب انبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة انتقال لاعب حر، لمدة موسمين ونصف ، تبدأ في يناير الجاري ،وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه لأسوان ، في حضور مصطفى أمين المشرف العام على الكرة ووائل الجمل وكيل أعماله.

ويعانى أسوان فى مركز الهجوم بسبب تعرض الثنائى أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكرى لقطع في الرباط الصليبى للركبة ليغيبا عن الفريق حتى نهاية الموسم الجارى.

كما يعانى أبناء الجنوب من أزمة مادية بسبب نقص التدعيمات، حيث يحاول مسئولو أسوان ضم صفقات مجانية لعدم قدرتهم على دفع تكاليف عالية فى موسم الانتقالات.

من جانبه اعتمد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان على ناشئى 99، حيث صعد مدرب أسوان 5 ناشئين للفريق الأول وهم، إبراهيم حازم وسعيد كانتى ويوسف العوامى وكريم الطيب وأحمد بلية.