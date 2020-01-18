شكرا لقرائتكم وصول الوفود العربية إلى مصر لحضور حفل قرعة المينى فوتبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت الوفود المشاركة في حفل سحب قرعة البطولة العربية للميني فوتبول، والتى تستضيها مصر في 28 فبراير المقبل، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، حيث استقبل أحمد سمير رئيس اتحاد الكرة للميني فوتبول، وفود المنتخبات العربية المشاركة في البطولة بداية من أمس الجمعة واليوم لدى وصولهم مطار القاهرة الدولي، وأبدى الضيوف سعادتهم بالحفاوة والاهتمام بالتواجد على أرض الكنانة.

وعقد اجتماع للاتحاد العربي لمناقشة بعض الامور الخاصة وترتيبات البطولة العربية القادمة،ومن المنتظر أن يشهد حفل القرعة حضور وفد الاتحاد العربي ورؤساء الاتحادات العربية الأعضاء في الاتحاد العربي وعدد من الوزراء والشخصيات العامة ورؤساء الأندية ونجوم الكرة.

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ونجحت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للميني فوتبول في الاتفاق على نقل حفل قرعة البطولة عبر 6 قنوات فضائية في ظل الاهتمام الكبير بالحدث الرياضي الأول من نوعه في مصر ، ومن المقرر نقل وتغطية حفل قرعة البطولة العربية للميني فوتبول والإعلان عن الجهاز الفني لمنتخب مصر للميني فوتبول عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورت بالإضافة إلى 3 قنوات أخرى .

وتختلف لعبة "ميني فوتبول" أو كرة القدم المصغرة عن كرة القدم التقليدية، وكذا عن كرة القدم داخل الصالات، وذلك في قواعدها وحجم الكرة التي تلعب بها، وفى عام 2013 تأسس اتحاد دولي للعبة (WMF) في مدينة برمنجهام الإنجليزية، ويرأسه التشيكي فيليب جودا ونائبه التونسي أشرف بن صالحة رئيس الاتحاد الأفريقي للميني فوتبول.

ويهدف الاتحاد المصري للميني فوتبول، إلى نشر اللعبة في جميع ربوع مصر لرعاية النشء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب بجميع محافظات مصر، وذلك من خلال مراكز الشباب، كما يهدف الاتحاد إلى اكتشاف لاعبين وفرق قادرة على المنافسة في البطولات المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة.