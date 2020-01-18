شكرا لقرائتكم يارا نعوم ومتعب فى عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة صورة عبر حسابها الشخصى على انستجرام برفقة زوجها عماد متعب مهاجم الاهلى ومنتخب مصر السابق أثناء حضورهم عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز ، وحرص عدد كبير من النجوم على مشاركة ياسمين الاحتفال، على رأسهم النجم أحمد السقا كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وشريف منير وأحمد رزق وخالد الصاوى وحلا شيحة ونجلاء بدر، والشقيقان محمد وكريم محمود عبد العزيز وكندة علوش.

وحرصت النجمة ياسمين عبد العزيز على الاحتفال بعيد ميلاد الـ 40، وسط أصدقائها من الوسط الفني، ونشرت الكثير من الصور من احتفالها التي ظهر فيها عدد كبير من نجوم ونجمات السينما والدراما، عبر الأستوري الشخصي لها بموقع الصور الشهير إنستجرام

وتظهر ياسمين فى أحد الفيديوهات، لحظة الاحتفال بعيد الميلاد، وهى ترقص على أنغام أغنية "happy birthday to you" لوليد توفيق.

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ياسمين عبد العزيز هى واحدة من أبرز وأهم نجمات جيلها، فقد تكون النجمة الوحيدة فى جيلها صاحبة البطولات النسائية فى السينما، وهى القادرة على منافسة النجوم الشباب فى شباك التذاكر، ومن بطولاتها السينمائية "الدادة دودى"، و"عصمت أبو شنب"، و"جوازة ميرى"و"الآنسة مامى" وغيرها.

وتخوض النجمة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "ونحب تانى ليه" من إنتاج شركة سينرجى، وانضم كل من الفنان شريف منير الذى يجسد دور زوجها خلال الأحداث، والفنان كريم فهمى والفنانة سوسن بدر للمسلسل، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، حيث تجرى الشركة المنتجة حالياً إبرام باقى التعاقدات مع الممثلين.

وفى نفس السياق انتهى المؤلف عمرو محمود ياسين من كتابة أول 5 حلقات من مسلسل ياسمين عبد العزيز "ونحب تانى ليه"، ويواصل حاليًا كتابة الحلقات المتبقية ليسلم أول 10 حلقات من المسلسل للجهة المنتجة، وتظهر ياسمين عبد العزيز فى المسلسل بشخصية زوجة تنفصل عن زوجها وكيف أثر قرار الانفصال على أسرتها، وذلك بعدما قررت اختيار موضوع اجتماعى رومانسى يخص المرأة لتقديمه فى الدراما.