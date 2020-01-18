إيران تعلن انسحاب أنديتها من بطولة دوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن رؤساء الأندية الإيرانية الـ 4 المشاركة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، عن الانسحاب من البطولة، احتجاجا على قرار منعها من استضافة مبارياتها على أرضها واللجوء لأرض محايدة.

وتوصل رؤساء أندية "برسبوليس" و"استقلال" و"شهرخودرو" و"سباهان" في اجتماع اليوم السبت، لقرار موحد بعدم المشاركة بمنافسات دوري أبطال آسيا 2020 احتجاجا على قرار الاتحاد الاسيوي للعبة بشأن استمرار إقامة مباريات الاندية الايرانية أمام نظيرتها السعودية في ملاعب محايدة في بطولة دوري ابطال اسيا .

وتشارك أندية بيرسبوليس وسيباهان والإستقلال وخودرو في النسخة الحالية من البطولة .

وأوضح الاتحاد الإيراني في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني الجمعة انه تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد الآسيوي يبلغه فيه بقرار استضافة مباريات الاندية الايرانية والسعودية بملاعب محايدة.

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وأضاف البيان أن مجلس إدارة الاتحاد عقد اجتماعًا مع جميع الجهات المختصة فور استلام الخطاب ، وبدأت المراحل المبكرة لعملية المتابعة الخاصة بسرعة، ومن المقرر أيضًا عقد اجتماع آخر يوم السبت مع مديري الأندية الإيرانية الأربعة الممثلة في الموسم الجديد من المسابقة، لدراسة القرار المناسب الذي سيتم إتخاذه.

من جانبه، اكد أمير مهدي علاوي ، المتحدث باسم الاتحاد الإيراني، أن أندية بلاده مستعدة بشكل كبير لاستضافة المنافسين، وقد أثبتت ذلك عدة مرات في الأعوام الماضية.

ودلل علاوي على ذلك بإقامة نهائي بطولة دوري أبطال اسيا 2018 في طهران العام الماضي ، بحضور عدد كبير من كبار المسؤولين التنفيذيين الدوليين ، ووزير الرياضة والشباب ، نيابة عن الحكومة الإيرانية، مؤكدا على توفر بيان مكتوب من الضمانات اللازمة .

وأضاف أن الاتحاد الآسيوي يجب أن يقف على استعداد إيران الدائم لاستضافة فرق أجنبية ضد أي اراء غير صحيحة في هذا الصدد.