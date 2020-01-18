قبل بادجي صاحب الجنسية " التاريخية".. حكاية الأهلي مع ليسوتو وموزمبيق وأثيوبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن النادي الأهلي رسمياً أمس الجمعة التعاقد مع السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النسماوي لمدة 4 سنوات ونص مقابل 2 مليون يورو.

وقدم الأهلي مهاجمه الجديد الذي أصبح المحترف الأول من السنغال فى تاريخ النادي الأحمر (على اعتبار أن دومينيك دا سليفا السنغالي الأصل مثل منتخب موريتانيا) .

تجارب الأهلي الإفريقية شهدت في الحقبة الأخيرة تحديداً سوقاً جديداً بعد أن كان الأحمر اسيراً بين نيجيريا وغانا إلا أن الفترة الأخيرة شهدت بعض الجنسيات الجديدة وبلغت 14 جنسية - تقريبا - منها 9 افريقية وواحدة أوروبية و2 أسيوية .

الليبيري فرانسيس دى فوركي كان أول هؤلاء والذى لعب فى ولاية البدري الأولي وتبعه اللبناني محمد غدار والجزائري أمير سعيود و(الموريتاني - السنغالي) دومينيك دا سليفا مهاجم نادى الصفاقسى التونسي الأسبق والإيفواري أوسو كونان(أول ايفوارى يلعب للأحمر) والبوركيني موسي يدان والأثيوبي صلاح الدين سعيدو والألماني هندريك هلكمه والجابوني ماليك ايفونا ثم المغربي وليد أزارو والسوري عبد الله الشامي والجنوب أفريقي باكاماني ماشامبي .

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قبل الحقبة الأخيرة جلب الأهلي أجانب من دول افريقية مغمورة منهم من لعب لأول مرة بمصر أبرزهم: السيراليونى تشيرنو منسارى الذي تعاقد مع الأهلي مطلع موسم 2001\2002 من نادى القناة ولم يكن مؤثراً ورحل بسرعة وهو نفس الحال لتابان سوتو حارس الأهلى السابق فى منتصف التسعينات الذي تعاقد مع الأهلي عقب مواجهة فريقه أرسنال ليسوتو فى بطولة أبطال الكأس الأفريقي ولم يقدم ما يشفع له ورحل بدون أن يترك بصمة له سوى تعريف المصريين أن هناك دوله فى جنوب أفريقيا تسمى ليسوتو .

الموزمبيقى ارنست ماتوس "ليوناردو" كان جنسية أخري جديدة ، تعاقد معه الأهلي عام 2005 من نادى يدعى ليشينجا، وهو أحد أندية دوري الدرجة الأولى في موزمبيق وقيل وقتها أن اللاعب الفارع الطول هداف منتخب الشباب الموزمبيقى سيكون مستقبل الاهلى وسيقيد تحت السن لعدم تخطيه الـ19 عام قبل أن يعار اللاعب إلى الشرقية للدخان وسموحة ويختفي تماماً.

الأهلي تعاقد أيضاً في فترة الانتقالات الشتوية منذ 10 أعوام مع الموريتاني دومينيك دا سليفا أول لاعب من البلد العربي الشقيق يدافع عن قميص الأحمر ثم تعاقد موسم 2014-2015 مع الأثيوبي صلاح الدين سعيدو أول حبشي يلعب للأحمر ثم تعاقد مع الألماني هندريك هلكمه أول ألماني يلعب للأحمر ثم الجابوني ماليك أيفونا والمغربي وليد أزارو واللذان دونان اسم بلادهما لأول مرة في الأهلي وثم كان الختام مع الجنوب أفريقي ماشيمبي.

الأهلي في الحقبة الأخيرة تعاقد مع الماليان ساليف كوليبالي وأليو ديانج ولكن كان قد سبقهما حيد أبو بكر أول مالي يلعب بقميص الأهلي ونفس الوضع لجيرالدو الأنجولي الذي سبقه مواطنيه إفيلينو وجيلرتو وفلافيو.