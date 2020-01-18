فايلر يعقد جلسة مع طبيب الأهلي للاطمئنان على مصابي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، اليوم السبت، جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين.

واطمأن فايلر على البرنامج التأهيلي الذي يؤديه كل لاعب وحالة رمضان صبحي، لاعب خط وسط الفريق، وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويخوض الفريق مرانه في تمام الرابعة بعد عصر اليوم في ختام استعداداته لمباراة المقاولون العرب؛ تمهيدا للدخول في معسكر مغلق عقب المران.

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ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في السابعة والنصف مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفني بقياد فايلر محاضرة فنية بالفيديو للاعبين مساء اليوم في معسكر الفريق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب .

ويسعى الجهاز الفني خلال المحاضرة لشرح طريقة أداء المقاولون وتحديد نقاط القوة والضعف في المنافس، والمهام المكلف بها كل لاعب وفقا لخطة المباراة.

وكان الأهلي قد فاز على طنطا بخماسية نظيفة في الجولة الماضية للمسابقة ليواصل الفريق تصدره لبطولة الدوري برصيد 33 نقطة من 11 مباراة محققا العلامة الكاملة.