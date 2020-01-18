مران الزمالك.. انتظام طارق حامد.. جاهزية عبد الشافي.. وبرنامج خاص لجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق الزمالك مرانه اليوم السبت على ملعبه بميت عقبة؛ استعدادًا لمباراته المقبلة أمام نظيرهم المصري البورسعيدي، مساء يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري.

وشهد المران انتظام طارق حامد، لاعب وسط الفريق عقب حصوله على راحة من مران أمس بإذن من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون؛ حيث سيغيب طارق عن اللقاء القادم أمام المصري بسبب الإيقاف.

اطمئن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على جاهزية محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق وعقب إنهاء البرنامج التأهيلي الذي وضع له خلال الفترة الأخيرة.

ويشارك عبدالشافي بالتدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة وظهر بشكل قوي استعدادا للمباريات المقبلة.

وحرص محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق على الاطمئنان على محمد أبوجبل حارس مرمي الفريق في ظل شكواه خلال اللقاء الأخير أمام الجونة من بعض الألام بالكتف.

وعقد طبيب الفريق جلسة سريعة مع الحارس على هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي حيث اطمئن على جاهزيته، ووجه له بعض التعليمات الطبية ليقوم بتنفيذها خلال المران.

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وعقب الجلسة شارك الحارس في التدريبات مع باقي زملائه

وخصص الجهاز الطبي برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا لعبدالله جمعة لاعب الفريق للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بالعضلة الخلفية والتي تعرض لها بلقاء الجونة الأخير بالدوري.

ويسعي الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب بالصورة الكاملة تمهيدًا للعودة والمشاركة خلال الفترة المقبلة.

وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة تأهيلية بدنية خاصة للاعبين على هامش المران؛ حيث بدأت بالركض الخفيف لمدة 10 دقائق بمحيط الملعب عقب ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات لأداء تدريبات بالكرة.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بأفضل شكل بدني ممكن والتغلب على الإجهاد من خلال برامج تأهيلية محددة للظهور بأفضل شكل ممكن الفترة المقبلة.

وحرص الجهاز الفني للفريق على مشاركة الثنائي طارق حامد وعمر السعيد لاعبا الفريق في جميع الفقرات التدريبية للمران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

يأتي ذلك على الرغم من غيابهما عن اللقاء القادم أمام المصري البورسعيدي الإثنين المقبل بالجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز بسبب الإيقاف.