الأهلي يُعلن جاهزية محمود متولي لمواجهة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365:

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن محمود متولي، مدافع الفريق، تعافى من الإصابة، وأصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات.

وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب، بعد مشاركته، في مران أمس كاملاـ دون شكوى- أثبت جاهزيته، وتبقى مشاركته في مباراة المقاولون وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

كان اللاعب قد اشتكى من كدمة، خلال مشاركته في مباراة طنطا الماضية في الدوري والتي أقيمت على استاد القاهرة، مساء الأربعاء الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف دون رد.

ويختتم الأهلي استعداده مساء اليوم لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها غدا الأحد في الجولة الـ14 من منافسات بطولة الدوري.