الزمالك يعسكر في الإسكندرية غداً

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية صباح غداً الأحد على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الإثنين المقبل بالجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز. أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الإثنين المقبل بالجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز. ويغادر الفريق القاهرة عقب المران متوجها إلى الإسكندرية للدخول بمعسكر مغلق هناك استعدادا للقاء المصري.

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