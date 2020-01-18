مدافع مانشستر يونايتد: نستطيع الفوز على ليفربول

أكد هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، أن الفريق بإمكانه الفوز على ليفربول في المواجهة المرتقبة بينهما غداً الأحد، بالجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ماجواير في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، نشرتها صحيفة ميرور الإنجليزية "تعادلنا مع ليفربول في نوفمبر الماضي بلقاء الدور الأول، سيمنحنا الثقة قبل مواجهتهم يوم الأحد".

وواصل "إنها نتيجة تمنحنا الثقة، فنحن كفريق واحد واثقون من اللعب بقوة في أي مناسبة".

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وأضاف "لقد تعادلنا مع ليفربول، كما أننا حققنا الإنتصار على مانشستر سيتي، الذي يعد أفضل الفرق في الدوري الإنجليزي بالوقت الحالي، وهو ما يمنحنا الثقة على قدرتنا في الحصول على الثلاث

نقاط من أي مباراة، وهذا ما سنفعله يوم الأحد في مواجهة ليفربول".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، فيما يتصدر ليفربول ترتيب البريميرليج بـ 61 نقطة.

ويعد اليونايتد هو الفريق الوحيد حتى الأن في الدوري الإنجليزي الذي لم يتلقى الهزيمة من ليفربول، حيث تمكن من التعادل مع الريدز باللقاء الذي جمعهما في لقاء الدور الأول بنوفمبر الماضي، بهدف لكل منهما.