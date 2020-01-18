خمسة ناشئين في تدريبات الزمالك

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم، مشاركة ثنائي الناشئين مصطفى شعلة لاعب وسط وعلاء يحيي ظهير أيسر من مواليد 2000، بجانب يوسف محمود مدافع فريق 2000 ، وحسين فيصل وأحمد عيد. ظهير أيسر من مواليد 2000، بجانب يوسف محمود مدافع فريق 2000 ، وحسين فيصل وأحمد عيد. يأتي ذلك في ظل سياسة الجهاز الفني بمتابعة الناشئين الفترة الماضية. ويستعد الزمالك لمواجههة المصري فى الجولة ال١٤ لبطولة الدوري الممتاز والمقرره بعد غد الإثنين

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