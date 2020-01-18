احتلت فريدة عثمان لاعبة منتخب مصر للسباحة المركز الرابع في منافسات 100 متر فراشة ببطولة برو سيريس للسباحة والمقامةحاليا في الولايات المتحدة الامريكة.
وجاءت البطلة المصرية فريدة عثمان في المركز الرابعلسباق ١٠٠ متر فراشه محققة زمن وقدره ٥٨.٥٠ ثانية .
وكانت فريدة عثمان قد تأهلت للنهائي سباق ١٠٠ متر فراشة بعدما حققت زمن وقدره ٥٩.٨٨ ثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر فريدة عثمان تحتل المركز الرابع فى بطولة برو سيريس للسباحة بأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.