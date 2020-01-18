فريدة عثمان تحتل المركز الرابع فى بطولة برو سيريس للسباحة بأمريكا

احتلت فريدة عثمان لاعبة منتخب مصر للسباحة المركز الرابع في منافسات 100 متر فراشة ببطولة برو سيريس للسباحة والمقامة حاليا في الولايات المتحدة الامريكة. حاليا في الولايات المتحدة الامريكة. وجاءت البطلة المصرية فريدة عثمان في المركز الرابع لسباق ١٠٠ متر فراشه محققة زمن وقدره ٥٨.٥٠ ثانية . لسباق ١٠٠ متر فراشه محققة زمن وقدره ٥٨.٥٠ ثانية . وكانت فريدة عثمان قد تأهلت للنهائي سباق ١٠٠ متر فراشة بعدما حققت زمن وقدره ٥٩.٨٨ ثانية.

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