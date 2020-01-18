يحصل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت، بعد الفوز أمس على مصر للتأمين بنتيجة 77ـ 48 في إطار منافساتدوري السوبر.
وقرر المدير الفني علي هاشم، منح الفريق راحة بعد الفوز على مصر للتأمين، في المباراة التي شهدت أداءقويا من الجميع ، على أن يخوض الفريق تدريبات استشفائية عقب العودة من الراحة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة.
ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا الأحد؛ استعدادًا لمباراة الصيد يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات دوري السوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر راحة سلبية لفريق سلة سيدات الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.