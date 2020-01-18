راحة سلبية لفريق سلة سيدات الأهلي

يحصل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت، بعد الفوز أمس على مصر للتأمين بنتيجة 77ـ 48 في إطار منافسات

دوري السوبر.

وقرر المدير الفني علي هاشم، منح الفريق راحة بعد الفوز على مصر للتأمين، في المباراة التي شهدت أداء

قويا من الجميع ، على أن يخوض الفريق تدريبات استشفائية عقب العودة من الراحة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا الأحد؛ استعدادًا لمباراة الصيد يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات دوري السوبر.