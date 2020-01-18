السعيد وطارق حامد يشاركان في المران كاملًا

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على مشاركة الثنائي طارق حامد وعمر السعيد لاعبا الفريق في جميع الفقرات التدريبية للمران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. وعمر السعيد لاعبا الفريق في جميع الفقرات التدريبية للمران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. يأتي ذلك على الرغم من غيابهما عن اللقاء القادم أمام المصري البورسعيدي الإثنين المقبل بالجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

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