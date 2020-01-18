رسميًا.. مصر تستضيف تصفيات بطولة أفريقيا لكرة السلة

وافق مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة السلة، على إقامة منافسات بطولة التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة الأفريقية، والتى تقام خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير المقبل لمحافظة الإسكندرية.

وكان المغرب تقدم بطلب لاستضافة التصفيات فى الوقت الذى طلب فيه الاتحاد المصرى برئاسة مجدي ابو فريخه

ليتم فى النهاية إقامتها بالإسكندرية.

ويشارك المنتخب فى المجموعة الخامسة، حيث أسفرت القرعة على وقوع "الفراعنه" بجانب المغرب وأوغندا والفائز من (غانا أو ليبيريا أو النيجر).

ويتولى تدريب منتخب مصر لكرة السلة كل من أحمد

مرعى مديرًا فنيًا ومعه وسام جابر مدربًا عامًا، ومحمد سليم مدربًا، ووائل لطفى هو مدير المنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريين، والدكتور أحمد يحيى طبيب المنتخب.

ومن المقرر أن يدخل منتخب مصر في معسكر نهاية يناير الجاري في الإسكندرية ثم الإنتقال لإقامة معسكر بصربيا قبل إنطلاق التصفيات تحت قيادة أحمد مرعي المدير الفني للمنتخب.