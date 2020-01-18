اليوم.. سلة الأهلي تواجه الجزيرة في دوري السوبر للمحترفين

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم السبت، أمام فريق الجزيرة في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري

السوبر للمحترفين.

تقام المباراة مساء اليوم على صالة الشرقية للدخان، ويسعى الأهلي للفوز بها، ومواصلة العروض القوية التي

يقدمها بالبطولة.

ويعقد أشرف توفيق المدير الفني محاضرة للاعبين قبل انطلاق المباراة؛ لمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب؛ للظهور بشكل مميز، وتحقيق الفوز بعد التغلب على فريق الزمالك في الجولة الماضية.