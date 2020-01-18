شاهد.. مدرب منتخب مصر السابق يوجه رسالة إلى صالح جمعة

وجه محمود فايز المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، رسالة إلى صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي، بعد أزمة اللاعب الأخيرة.

وكان صالح جمعة اعترض مؤخراً على خروجه الدائم من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، وعدم مشاركته في أي مباراة منذ تولي المدرب السويسري المسئولية الفنية للفريق الأحمر.

وقال فايز عبر حسابه الشخصي على موقع

التواصل الإجتماعي "تويتر": " عجبى على فرعين كان أصلهم واحد".

وواصل " يااااه لو عند صالح (ولو جزء) من (شغف) وروح (أخوه) عبد الله كان بقي في حته تانيه خالص. خساره بجد موهبه زي دي تضيع بالشكل ده".

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واختتم " حب نفسك وشوف عايزها تكون فين، الحل في

أيدك وحدك".

وكان النادي الأهلي قرر تغريم صالح جمعة صانع ألعاب الفريق مالياً لتغيبه عن التدريبات خلال اربعة أيام، كما تم الإستقرار على إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ 26 عاما انتقل إلى صفوف الأهلي في صيف 2015 قادمًا من إنبي، ولم يستطع حجز مكان أساسي في التشكيل ليتم إعارته إلى الفيصلي السعودي، ليعود بعد ذلك إلى الفريق الاحمر ويشارك على فترات متباعدة بسبب غيابه عن التدريبات وتوقيع غرامات مالية عليه.