بث مباشر مكتوب لحظة بلحظة | مباراة السعودية وتايلاند في كأس آسيا تحت 23 عامًا

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يخوض المنتخب السعودي الأولمبي واحدة من قمم مباريات اليوم ضد تايلاند في ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، المؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وتقام مباراة السعودية وتايلاند اليوم على ملعب تاماسات فى تمام الساعة 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت مكة المكرمة، 10:15 بتوقيت جرينتش.
وتألق الأخضر الأولمبي في منافسات دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، حيث نجح في تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ليواجه البلد المستضيف في ربع النهائي، بعدما احتل منتخبها وصافة المجموعة الأولى.
وكان المنتخب السعودي الأولمبي فاز في آخر مبارياته في البطولة على المنتخب السوري بهدف دون رد سجله اللاعب فراس البريكان.
في الجانب المقابل كان المنتخب الأولمبي التايلاندي متواجداً بالمجموعة الأولى، وتمكن من بلوغ الدور ربع النهائي بعد حصده لـ4 نقاط في دور المجموعات.
ويتأهل إلى طوكيو 2020 صاحب الميدالية البرونزية بالإضافة إلى طرفي المباراة النهائية، بالضبط مثل النظام المعمول به في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.
السعودية 0-0 تايلاند
???? ملعب تاماسات (تايلاند)
???? كأس آسيا تحت 23 عامًا – ربع النهائي
جارية الآن
البث الكتابي المباشر لحظة بلحظة
- أهلاً بكم في هذا البث الكتابي المباشر لربع نهائي كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية
- السعودية تلتقي البلد المنظم تايلاند
- سنكون معكم من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365
- تشكيلة السعودية اليوم: محمد اليامي هندي، تمبكي، الحمدان، أيمن خليف، النجعي، مختار علي ،الغنام سعود عبد الحميد
- 1″ انطلاقة المباراة على الملعب الذي يتسع لـ25 ألف متفرج
- 5″ أوووووووووووووه العارضة تحرم تايلاند من التقدم
- كرة لعبت بشكل رائع ومجموعة من التمريرات من المنتخب المنظم ذهبت إلى يوهين الذي وضعها مقوسة في الزاوية البعيدة من على طرف منطقة الجزاء، ولكن الحارس السعودي اليامي كان محظوظًا
- 7″ تايلاند تهيمن على الاستحواذ وسط تراجع أخضر غير مبرر حتى الآن
- 9″ ياحمداااااااان بوم تصويبة من داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع التايلاندي ببسالة يبعدها
- 12″ هدأت المباراة من جديد بعد بداية قوية بين الفريقين
- 15″ المنتخب التايلاندي بدا خطيرًا ويبدو أن الحضور الجماهيري الكبير سوف يكون في صالحه ولن يضع لاعبيه تحت الضغوط
- 17″ ررررررركنية سعوووووودية ورأسية من عبد الباسط هندي ولكن خارج الإطار
- 22″ الصقور بدأوا الدخول في المباراة بقوة .. المنتخب السعودي تحسن كثيرًا على صعيد الاحتفاظ بالكرة وبدء الهجمات من الخلف بهدوء
- 29″ مرت أول نصف ساعة والتعادل السلبي مسيطر على المباراة
- 32″ لااااا مستحييييييييل .. ماذا أضعت يا الحمدان هجمة لا تضيع أبدًا في مثل هذه المباريات، مهاجم الهلال يضع كرة في السماء من داخل منطقة الست ياردات أمام مرمى مفتوح تمامًا .. ماذا تفعل يا رجل! هجمة لا تعوض
- 38″ سعوووود يصوب من على مشارف منطقة الجزاء وحارس تايلاند يبعد الكرة بصعوبة إلى ركنية
- 45″ الحكم يحتسب دقيقة واحدة وقت بدل من الضائع
- نهاية الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي
- 46″ انطلاقة الشوط الثاني بين الفريقين
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر مكتوب لحظة بلحظة | مباراة السعودية وتايلاند في كأس آسيا تحت 23 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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