رياضة | فايلر يضع اللمسات الأخيرة اليوم على تشكيل الأهلي قبل مواجهة المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يضع اللمسات الأخيرة اليوم على تشكيل الأهلي قبل مواجهة المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه في تمام الرابعة بعد عصر اليوم السبت، وذلك في ختام استعداداته لمباراة المقاولون العرب؛ تمهيدا للدخول في معسكر مغلق عقب المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في السابعة والنصف مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري.

Advertisements

ويعقد الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين مساء اليوم في معسكر الفريق استعدادا لمواجهة ذئاب الجبل .

ويسعى الجهاز الفني خلال المحاضرة لشرح طريقة أداء المقاولون وتحديد نقاط القوة والضعف في المنافس، والمهام المكلف بها كل لاعب وفقا لخطة المباراة.

وكان الأهلي قد فاز على طنطا بخماسية نظيفة في الجولة الماضية للمسابقة ليواصل الفريق تصدره لبطولة الدوري برصيد 33 نقطة من 11 مباراة محققا العلامة الكاملة.