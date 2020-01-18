رياضة | خبر سار للأهلي قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار للأهلي قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إن محمود متولي، مدافع الفريق تعافى من الإصابة، وأصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات .

وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب بعد مشاركته في مران أمس كاملا ــ دون شكوى ــ أثبت جاهزيته، وتبقى مشاركته في مباراة المقاولون وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر .

وكان اللاعب قد اشتكى من كدمة خلال مشاركته في مباراة طنطا الماضية في الدوري والتي أقيمت على استاد القاهرة مساء الأربعاء الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف دون رد.

ويختتم الأهلي استعداده مساء اليوم لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها غدا الأحد في الجولة الـ14 من منافسات بطولة الدوري.